Volg Antwerp - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 24/08/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

Antwerp en KV Mechelen beginnen ongeslagen aan de vijfde speeldag. Lammens en Balikwisha ontbreken bij Antwerp wegens een aanstaande transfer. Thoelen en Bijl komen in de ploeg, net als de debuterende Al-Sahafi. De Wolf, Konaté, Diouf en Mrabti starten bij KVM. Raman zit op de bank bij de bezoekers.

Tijd   13:30 
Live door Kevin Vanbuggenhout
Antwerp (Antwerp - KV Mechelen)
Antwerp: Marwan Al-Sahafi - Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Dennis Praet - Yannick Thoelen - Vincent Janssen - Mahamadou Doumbia - Glenn Bijl - Thibo Somers - Rosen Bozhinov - Zeno Van Den Bosch
Bank: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Mauricio Benítez - Mukhammadali Urinboev - Farouck Adekami - Youssef Hamdaoui - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Gabriel David

KV Mechelen (Antwerp - KV Mechelen)
KV Mechelen: Gora Diouf - Ortwin De Wolf - Redouane Halhal - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mory Konaté - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Lion Lauberbach - Moncef Zekri - Bilal Bafdili
Bank: Tijn Van Ingelgom - Ryan Teague - Nacho Miras - Benito Raman - Ian Struyf - Halil Ozdemir - Lovro Golic - Bill Antonio - Patrick Pflücke

Vooraf
Antwerp en KV Mechelen beginnen ongeslagen aan de vijfde speeldag. Lammens en Balikwisha ontbreken bij Antwerp wegens een aanstaande transfer. Thoelen en Bijl komen in de ploeg, net als de debuterende Al-Sahafi. De Wolf, Konaté, Diouf en Mrabti starten bij KVM. Raman zit op de bank bij de bezoekers.

Antwerp Antwerp
  Speler
Al-Sahafi Marwan  
4 Tsunashima Yuto  
5 Foulon Daam  
8 Praet Dennis  
15 Thoelen Yannick  
18 Janssen Vincent  
20 Doumbia Mahamadou  
23 Bijl Glenn  
24 Somers Thibo  
26 Bozhinov Rosen  
33 Van Den Bosch Zeno  
  Bank
Nozawa Taishi Brandon  
Kouyaté Kiki  
16 Benítez Mauricio  
19 Urinboev Mukhammadali  
22 Adekami Farouck  
43 Hamdaoui Youssef  
54 Renders Semm  
75 Verstraeten Andreas  
92 David Gabriel  

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler
Diouf Gora  
1 De Wolf Ortwin  
2 Halhal Redouane  
6 Hammar Fredrik  
7 Koudou Therence  
8 Konaté Mory  
16 Schoofs Rob  
19 Mrabti Kerim  
20 Lauberbach Lion  
23 Zekri Moncef  
35 Bafdili Bilal  
  Bank
Van Ingelgom Tijn  
5 Teague Ryan  
13 Miras Nacho  
14 Raman Benito  
18 Struyf Ian  
21 Ozdemir Halil  
22 Golic Lovro  
38 Antonio Bill  
77 Pflücke Patrick  

Vooraf

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?
Foto: © photonews

Antwerp en KVM zijn voorlopig nog ongeslagen in de competitie. De transfermercato heeft wel invloed op de mogelijkheden van de keuzes van de coaches, vooral dan langs de kant van Antwerp.

Zo kan trainer Stef Wils geen beroep doen op sterkhouders Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha. Niet omdat ze niet fit zijn, wel omdat een transfer lonkt. Voor een trainer is het niet de meest ideale situatie. Het maakt het mogelijk nog wat moeilijker voor Antwerp om de punten thuis te houden, wat de laatste jaren in deze affiche al geen evidentie was.

De laatste twee keer kwam KV Mechelen immers op de Bosuil winnen met 0-1. Antwerp kan zich wel optrekken aan de gezien het zware programma behoorlijke start. Dan komt het er ook wel op aan om de haalbare opdrachten in eigen huis tot een goed einde te brengen. Dit is dan wel één van de wedstrijden die onder deze categorie valt.

KVM-aanwinst meer ingewerkt

De invloed van de transfermercato op Mechelen is dan weer dat 'toptransfer' Gora Diouf nu misschien wat meer ingewerkt is. Die moest vorig weekend invallen met slechts een paar trainingen in de benen en had het toen zichtbaar moeilijk. "Hij heeft nu vijf trainingen extra meegemaakt, maar heeft vooral wedstrijdminuten nodig. Dat maak je niet zomaar goed", aldus Fred Vanderbiest.

Daarnaast begint KV Mechelen met twee punten meer dan Antwerp aan het onderlinge duel. Voor KVM is de competitiestart resultaatgewijs zeker en vast geslaagd, maar het hoopt wel om nog wat meer verzorgd voetbal te kunnen brengen. Zondagnamiddag kijkt het ook Daam Foulon in de ogen na diens bewogen afscheid bij de club.

Hairemans moet toekijken bij bezoek van ex-club

De situatie van die andere ex-KV'er bij Antwerp is bekend: Hairemans moet revalideren, net als Valencia en Engels. Bij Mechelen geldt hetzelfde voor Vanrafelghem en Ouahabi. Marsa is onzeker. Volg Antwerp - KV Mechelen deze namiddag LIVE om 13u30 op VOETBALKRANT.COM!

Prono Antwerp - KV Mechelen

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
61.76% 29.71% 8.53%
Populairste
2-1
(117x)		 1-1
(63x)		 2-2
(34x)

Vergelijking Antwerp - KV Mechelen

Positie

8
5

Punten

6
8

Gewonnen

1
2

Gescoorde doelpunten

6
5

Doelpunten tegen

4
3

Gele kaarten

12
11

Onderlinge duels gewonnen

13
4
9
13/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Antwerp Antwerp
24/08 20:45 Antwerp Antwerp 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/09 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Antwerp Antwerp
23/07 18:00 Antwerp Antwerp P6-5 KV Mechelen KV Mechelen
30/04 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Antwerp Antwerp
05/03 16:00 Antwerp Antwerp 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
24/07 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Antwerp Antwerp
20/02 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
25/07 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Antwerp Antwerp
10/01 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Antwerp Antwerp
02/10 20:45 Antwerp Antwerp 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 20:30 Antwerp Antwerp 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/10 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Antwerp Antwerp
26/09 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Antwerp Antwerp
25/11 18:00 Antwerp Antwerp 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Antwerp Antwerp
23/07 18:00 Antwerp Antwerp 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
31/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Antwerp Antwerp
27/05 16:00 Antwerp Antwerp 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/03 20:00 Antwerp Antwerp 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Antwerp Antwerp
25/03 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Antwerp Antwerp
18/05 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
14/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Antwerp Antwerp
Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven
