Antwerp en KVM zijn voorlopig nog ongeslagen in de competitie. De transfermercato heeft wel invloed op de mogelijkheden van de keuzes van de coaches, vooral dan langs de kant van Antwerp.

Zo kan trainer Stef Wils geen beroep doen op sterkhouders Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha. Niet omdat ze niet fit zijn, wel omdat een transfer lonkt. Voor een trainer is het niet de meest ideale situatie. Het maakt het mogelijk nog wat moeilijker voor Antwerp om de punten thuis te houden, wat de laatste jaren in deze affiche al geen evidentie was.

De laatste twee keer kwam KV Mechelen immers op de Bosuil winnen met 0-1. Antwerp kan zich wel optrekken aan de gezien het zware programma behoorlijke start. Dan komt het er ook wel op aan om de haalbare opdrachten in eigen huis tot een goed einde te brengen. Dit is dan wel één van de wedstrijden die onder deze categorie valt.

KVM-aanwinst meer ingewerkt

De invloed van de transfermercato op Mechelen is dan weer dat 'toptransfer' Gora Diouf nu misschien wat meer ingewerkt is. Die moest vorig weekend invallen met slechts een paar trainingen in de benen en had het toen zichtbaar moeilijk. "Hij heeft nu vijf trainingen extra meegemaakt, maar heeft vooral wedstrijdminuten nodig. Dat maak je niet zomaar goed", aldus Fred Vanderbiest.

Daarnaast begint KV Mechelen met twee punten meer dan Antwerp aan het onderlinge duel. Voor KVM is de competitiestart resultaatgewijs zeker en vast geslaagd, maar het hoopt wel om nog wat meer verzorgd voetbal te kunnen brengen. Zondagnamiddag kijkt het ook Daam Foulon in de ogen na diens bewogen afscheid bij de club.

Hairemans moet toekijken bij bezoek van ex-club

De situatie van die andere ex-KV'er bij Antwerp is bekend: Hairemans moet revalideren, net als Valencia en Engels. Bij Mechelen geldt hetzelfde voor Vanrafelghem en Ouahabi. Marsa is onzeker. Volg Antwerp - KV Mechelen deze namiddag LIVE om 13u30 op VOETBALKRANT.COM!