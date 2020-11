Antwerp moet met punt tevreden zijn op Oostende (maar had eigenlijk een uur met tien moeten staan)

Antwerp blijft na de wedstrijd tegen KV Oostende achter met 2 op 9. En dat had ook minder kunnen zijn. Het was een aangename wedstrijd tussen twee ploegen die wilden aanvallen. Haroun ontsnapte aan rood, KVO kwam op voorsprong en Antwerp reageerde meteen...

KV Oostende-Antwerp bij de rust nog altijd 0-0 en dat had heus niet gehoeven. Er waren toch wel wat goeie kansen voor Gerkens, Juklerod, Gueye, Sakala en McGeehan, maar zowel Hubert als Butez lieten zich niet passeren. Toch voelde KVO zich onrecht aangedaan en we kunnen hen begrijpen.

Toch altijd rood?

Bij een uitbraak van Gueye snelt die voorbij Haroun, die duidelijk aan de noodrem gaat hangen. Hij trok hem aan het truitje en was laaste man. Ref Erik Lambrechts wuifde het eerst weg en gaf daarna toch geel en een fout. Maar hoe leg je in godsnaam uit dat dit geen rood was. En wat waren ze in dat VAR-busje aan het doen? Garnalen aan het pellen? De stadionomroeper had wel een schitterende vondst bij de rust: 'Rood' van Marco Borsato schalde door de boxen.

Antwerp had wel veldoverwicht, maar ze hadden het niet onder de markt met de pressing van de kustjongens. Gaandeweg kwamen die steeds beter in de wedstrijd en mits wat meer overleg bij Gueye en Sakala hadden ze waarschijnlijk wel op voorsprong gestaan. We hebben het al eerder gezegd: met een vlotscorende spits had KVO nog een stukje hoger gestaan.

Mbokani onbereikbaar

Achteraan zit het goed in elkaar. Mbokani zat in de achterzak van Jack Hendry en dat is er toch niet veel gegeven. Antwerp voetbalde goed tot aan de zestien, maar daar stuitten ze elke keer op een muur stevige gasten. Gerkens was ook zowat de enige die Mbokani wat steun kwam geven in de box.

Twintig minuten voor tijd begon Leko gebruik te maken van zijn aanvallende bankweelde. Ampomah kwam voor Juklerod. Maar het was Oostende dat met de beste kans ging lopen. Theate kopte, Butez had wat medewerking van de deklat om de 1-0 te voorkomen. Aangename match hoor, enkel peper en zout ontbraken.

Die kwamen er in het laatste kwartier. Butez hield eerst nog Theate van een goal, maar op de kopbal van diens collega-verdediger Tanghe, had hij geen verhaal. KVO niet eens onverdiend op voorsprong, maar lang konden ze er niet van genieten, want Refaelov maakte twee minuten erna al gelijk. Een punt waar ze vooral bij Antwerp niet blij mee zullen zijn.