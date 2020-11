Wat een verdediging! De 'THT' van KV Oostende maakt grote indruk

Die verdediging van KV Oostende... De jongste uit 1A en de vierde minst gepasseerde. Antwerp beet er een hele match zijn tanden op stuk. Arthur Theate, Jack Hendry en Anton Tanghe mogen gerust ook hun eigen afkorting krijgen. 'THT', het klinkt toch niet slecht?

Tanghe, die het Mbokani heel moeilijk maakte, scoorde dan ook nog eens. "Dat is toch zeker een droom. Zeker tien minuten voor tijd. Dan denk je al dat je misschien de winning goal gemaakt hebt. Maar daarna zijn we niet direct bij de les en dat is wel jammer. We waren niet gefocust genoeg."

Voor Tanghe werd het dus eerder een teleurstelling. "Achteraf bekeken is het zuur. We spelen zeker geen slechte wedstrijd. Dat we met de jongste verdediging pal stonden tegen de meest ervaren aanval? (lacht) We doen het zeker niet slecht hé."

Hendry is superbelangrijk

Tanghe toont ook meteen dat hij gegroeid is. "Je ziet toch dat Mbokani die ervaring heeft. Hij gebruikt zijn lichaam heel goed. Daarom verdedig je er beter een metertje van, anders draait hij via je lijf gewoon weg. Refaelov speelt dan weer goed tussen de linies."

Tanghe 21, Theate 20 en Hendry 25... Vooral die laatste is belangrijk in de ontwikkeling van zijn twee collega's. "Hij is superbelangrijk", knikte Alexander Blessin. "Hij communiceert goed en maakt de mensen naast hem beter. Dat zie je ook gewoon. Het is een toren met ervaring. Arthur en Anton leren er wekelijks van!"