Capon mocht eindelijk nog eens opdraven: "Tja, als Jelle terug is, zal hij wel weer spelen"

Van 7 maart 2020 was het geleden dat Brecht Capon nog eens aan de aftrap stond van een wedstrijd. De krijger van vele oorlogen is zijn plaats kwijtgespeeld aan jeugdproduct Jelle Bataille, die voor de match tegen Antwerp geschorst was.

De 32-jarige Capon speelde 138 matchen voor Oostende en heeft 376 matchen in 1A op zijn teller staan. Maar Alexander Blessin kiest duidelijk voor de jeugd. "Dat is nu eenmaal inherent aan een carrière. Het gaat met vallen en opstaan", buigt Capon het hoofd. "Ik kan enkel knokken en klaar zijn als men mij nodig heeft. Als Jelle (Bataille) terug is, zal hij zijn plaats wel weer krijgen. Maar ik voel nog altijd appreciatie."

Capon speelde een aardige wedstrijd. "Maar ik kon ook niet wegsteken dat ik zolang niet meer gespeeld had. De tweede helft was het beste eraf, zeker omdat we zoveel achter de bal moesten lopen."

Met deze ploeg komen we nooit in de problemen

Oostende pakte zijn derde punt tegen een topploeg, maar wacht nog altijd op die ene uitschieter. Met matchen tegen Waasland-Beveren en Kortrijk de komende zes dagen kunnen ze zich wel al comfortabel in de middenmoot nestelen. "Op papier zijn die matchen misschien iets makkelijker, maar zo mogen we ze niet aanvatten. Maar goed, met deze ploeg komen we normaal nooit in de problemen. Er staat iets dat niet zomaar uit elkaar zal vallen."