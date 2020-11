Leko noemt gelijkspel "correct", maar kijkt ook naar aanval: "Mbokani was vandaag niet gevaarlijk"

Hoe moet je als coach van Antwerp nu naar die wedstrijd kijken? The Great Old had het veldoverwicht, maar in de zone van de waarheid liep het telkens mis. "Ik vind het een terechte uitslag", gaf Ivan Leko toe.

Leko was er uiteraard niet blij mee. "Het resultaat is ontgoochelend, maar correct. We waren gevaarlijker en domineerden de match. Maar Oostende is heel goed in de omschakeling en had twee-drie gevaarlijke momenten op stilstaande fases. Ik vind de uitslag dan wel correct, maar als je zo domineert moet je het altijd afmaken."

Voor het eerst wisselde Leko Dieumerci Mbokani als de wedstrijd nog niet beslist was. "Kijk, ik kan mijn spelers niks verwijten, maar we misten iets in het laatste deel van het veld. Er waren geen goeie crosses en de laatste pass was niet goed. Ze hebben heel veel gegeven. Mbokani? Ja, we moesten gevaarlijk worden in de zestien en dat was Mbo vandaag niet. Dat wil niet zeggen dat hij volgende week niet drie keer scoort. Hij blijft een sleutelspeler voor ons."

Uiteindelijk moest Jean Butez nog de meubelen redden. "Ja, hij deed één geweldige redding. Maar als je 30 keer dichtbij de zestien komt, moet je ook meer doen. Offensief moeten we meer doen."