Eerlijke KVO-coach Blessin: "Ik vond het geen rood, ik kan leven met die beslissing"

Net als iedereen op de perstribune kon niemand de beslissing van scheidsrechter Erik Lambrechts begrijpen om geen rood te geven voor Faris Haroun. Vreemd genoeg was de coach van de tegenstander het er wel mee eens.

Even de situatie schetsen: Gueye gaat achter een diepe bal aan, loopt voorbij laatste man Faris Haroun en wordt door die laatste dan aan het truitje getrokken. Lambrechts gaf eerst niets en gaf daarna geel. Terwijl een fout van de laatste man normaal altijd wordt bestraft met rood.

Alexander Blessin was goudeerlijk in zijn analyse van die fase. "Kijk, ik zag ook dat Makhtar nooit meer aan die bal ging geraken. Sommige refs geven dan nog rood, maar ik vond het een aanvaardbare beslissing. Hij had die bal nooit meer kunnen controleren", aldus Blessin.

Het is dezelfde uitleg die te horen valt in scheidsrechtersmiddens. Omdat hij de bal niet meer zou kunnen halen, werd Haroun de rode kaart bespaard.