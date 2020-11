Zo is een Antwerp-persconferentie snel afgelopen: "We gaan niet te veel meer over de match zeggen hé"

Als er nog voetballers zijn die tips nodig hebben om snel terug naar de bus te kunnen als ze aangeduid zijn om met de pers te praten, moeten ze misschien eens bij Martin Hongla ten rade gaan. De Antwerp-middenvelder heeft daar een probaat middeltje voor.

Op een persconferentie na de match is het volgens ons nog altijd de bedoeling om de match te bespreken, maar zo had Hongla het niet begrepen. Nog voor er één vraag kon gesteld worden, gaf hij zelf zijn analyse. "Die match is voorbij, dat is het verleden. Daar moeten we niet te veel meer over praten", zei de Kameroener.

Half de perszaal met grote ogen en achteraf in een deuk. "Wat moeten we hem dan vragen? Hoe het thuis is?" Hij werd vergezeld van Abdoulaye Seck en die was ook niet in grote doen. "Het was niet slecht. We speelden goed, maar we hadden drie punten moeten hebben." Bedankt en tot ziens...