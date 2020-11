Efficiënt Cercle Brugge haalt het van Waasland-Beveren na twee doelpunten van Ike Ugbo

Cercle Brugge heeft haar aantal overwinningen en nederlagen dit seizoen opnieuw in evenwicht gebracht. Het won deze avond met 0-2 van Waasland-Beveren. Ugbo was de uitblinker met twee doelpunten.

Waasland-Beveren begon goed aan de partij tegen Cercle Brugge. De Waaslanders kregen meteen een vrije trap op een mooie plaats, maar Didillon bokste de bal van Koita in hoekschop. Via de hoekschop kopte Schoonbaert tegen de paal.

Ook daarna kwamen de kansen vooral van Waasland-Beveren. Koita en Mandjeck kregen enkele mooie kansen, maar de bal wilde er niet in. Aan de overkant waren er kansen voor Marcelin en Hoggas, maar ze konden Jackers niet in de problemen brengen.

Net voor het rustsignaal viel er dan toch nog een doelpunt. Wiegel speelde de bal verkeerd in en daar profiteerde Cercle Brugge optimaal van. De bal kwam tot bij Ugbo en de aanvaller trapte de bal hard in de rechterbenedenhoek. 0-1 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Waasland-Beveren dus aan zet in de tweede helft, maar veel kansen kregen ze in de beginfase niet bij elkaar gevoetbald. Heymans kreeg een kans na een goede ingeving van Bertone, maar Didillon kende geen moeite met zijn kopbal.

Waasland-Beveren bleef op zoek gaan naar een doelpunt, maar ze konden Didillon echter nooit in de problemen brengen. Aan de overkant viel er wel nog een doelpunt, want een bijzonder efficiënte Ugbo zorgde met zijn tweede van de avond voor de 0-2. Het was al het zevende doelpunt van Ugbo in de Jupiler Pro League dit seizoen.

0-2 werd meteen ook de eindstand. Cercle Brugge heeft zo 6 overwinningen en 6 nederlagen dit seizoen en daarmee staan ze nu op de achtste plaats in het klassement. Waasland-Beveren heeft nog maar één keer kunnen winnen dit seizoen en blijft op de voorlaatste plaats staan.