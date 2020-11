Daan Heymans teleurgesteld over nieuwe nederlaag: "De domme fouten moeten er uit"

Waasland-Beveren won op de eerste speeldag dit seizoen, maar sindsdien zijn ze nog steeds op zoek naar hun tweede overwinning. Tegen Cercle Brugge speelden ze niet slecht, maar de bezoekers haalden het wel met 0-2.

Daan Heymans legde op de persconferentie na de wedstrijd uit dat het een frustrerende wedstijd was. "Het is vervelend dat we zo weinig punten pakken. We waren gestart met goede intenties en kregen meteen ook de beste kansen. We proberen echt te voetballen, maar de eerste tegengoal is te gemakkelijk", aldus de middenvelder.

Er waren opnieuw enkele individuele fouten bij de Waaslanders, maar Heymans legt uit dat ze verliezen als ploeg. "De domme fouten moeten er uit, maar we verliezen als ploeg. Drie punten tegen KV Oostende zijn nu een must."

Terug in de basis

Daan Heymans moest in de vorige wedstrijd op de bank starten, maar dit weekend was hij er opnieuw vanaf de start bij. "Ik heb de meeste goals voor de club gemaakt, maar het is geen reden om elke week op het veld te staan. Ik heb veel aan de trainer te danken en had mij neergelegd bij zijn keuze", vertelde Heymans.