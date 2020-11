Thomas Didillon tevreden over de prestatie van zijn ploeg: "Vertrouwen voor onze defensie"

Cercle Brugge heeft dit weekend een overwinning geboekt op het veld van Waasland-Beveren. Het werd 0-2 na twee doelpunten van Ugbo. Thomas Didillon was na afloop van de wedstrijd een tevreden doelman.

Een overwinning en een clean sheet. Op meer had Thomas Didillon voor het begin van de wedstrijd meer dan waarschijnlijk niet durven hopen. De doelman was na afloop dan ook een tevreden doelman.

"Het is positief voor ons en het zorgt voor vertrouwen bij onze defensie. Waasland-Beveren heeft goede dingen laten zien, maar we hebben hard gewerkt om de drie punten mee naar huis te mogen nemen. Nu moeten we goed recupereren en kijken naar de volgende wedstrijd", aldus Didillon.