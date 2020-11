Ike Ugbo opnieuw van goudwaarde voor Cercle Brugge: "Als spits moet je altijd klaar zijn"

Cercle Brugge haalde het dit weekend met 0-2 van Waasland-Beveren. De bezoekers hadden de overwinning te danken aan een efficiënte Ugbo. De aanvaller scoorde twee keer, waardoor hij nu al aan 7 doelpunten zit dit seizoen.

Ike Ugbo doet het voorlopig uitstekend bij Cercle Brugge. Zaterdagavond was hij opnieuw belangrijk met 2 doelpunten en daardoor scoorde de huurling van Chelsea nu al 7 doelpunten in 10 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Na de wedstrijd was Ugbo uiteraard tevreden met zijn twee doelpunten, maar het belangrijkste voor hem was de overwinning. "Als spits moet je altijd klaar zijn, dus ik ben blij met mijn twee doelpunten. We hebben ons aan het plan gehouden en we hebben hard gewerkt. Nu moeten we ons voorbereiden op de match van dinsdag." Cercle Brugge neemt het dinsdag thuis op tegen Moeskroen.