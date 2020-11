Volgens Nicky Hayen ontbrak het aan efficiëntie bij Waasland-Beveren: "Enige dat ik ze kan verwijten, is dat ze zichzelf te weinig belonen"

5 op 33 en de voorlaatste plaats in het klassement is voorlopig de magere oogst voor Waasland-Beveren dit seizoen. Het is opvallend, want de Waaslanders spelen niet slecht, maar voorin ontbreekt het aan efficiëntie.

Nicky Hayen zag zijn ploeg goed starten tegen Cercle Brugge. "We zijn begonnen met aanvallende intenties. Er was een bal op de paal en een doelpunt van Heymans, maar het werd terecht afgekeurd", aldus Hayen. Volgens de trainer was er een gebrek aan efficiëntie. "He enige dat ik ze kan verwijten, is dat ze zichzelf te weinig belonen. Als je de conclusie maakt, is het niet efficiënt genoeg. Daarnaast is er een individuele fout en zo levert het 0 punten op", vertelde de trainer van Waasland-Beveren op de persconferentie. Zuur gevoel Hayen blijft echter strijdvaardig. "Het is een zuur gevoel, maar iedereen wil knokken. We hebben vanaf dag 1 gezegd dat het een moeilijk seizoen ging worden, maar iedereen legt er zijn kop voor. Eén overwinning kan een boost geven."