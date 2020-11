Paul Clement is een tevreden trainer na de overwinning van Cercle Brugge: "We hebben er hard voor moeten werken"

Het was niet het beste voetbal van Cercle Brugge deze avond, maar dankzij een efficiënte Ugbo haalden ze het wel met 0-2 op het veld van Waasland-Beveren. Paul Clement was dan ook een tevreden trainer.

"Ik ben tevreden over het resultaat. Vorige keer was de prestatie zwak. Het was echter niet gemakkelijk, want we hebben er hard voor moeten werken. Ik ben vandaag het meeste tevreden over de discipline en de werkethiek", aldus de trainer van Cercle Brugge op de persconferentie.

Opvallend: Kylian Hazard was er niet bij vandaag. Volgens Clement was het een tactische keuze. "Spelers kunnen er niet bij zijn om tactische redenen of ziekte, maar de keuze om Hazard niet mee te nemen was een tactische beslissing. Het heeft niets met de vorige wedstrijd te maken, want er waren wel meer zwakke prestaties. We hebben naar deze wedstrijd gewerkt met deze selectie", vertelde Clement.