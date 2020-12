Oostende rukt op naar linkerkolom na winst tegen dramatisch Cercle Brugge

Cercle Brugge-fans mogen blij zijn dat ze niet naar het stadion mochten... Wat de Vereniging liet zien, was werkelijk ondermaats. Geen drie goeie passes na elkaar en veel minder inzet dan KV Oostende. Door de winst rukt KVO op naar de negende plaats.

Na een donkere novembermaand hoopt Oostende-coach Alexander Blessin op een mooie decembermaand. Het weer wou alvast niet meewerken, want het goot pijpestelen in Brugge, maar dat bedoelde de Duitser ook niet. Na de winst tegen Gent wou hij de lijn doortrekken tegen Cercle en dat lukte ook.

Vijf kilometer meer gelopen

Het was een povere bedoening, dat eerste halfuur. Enkel Sakala kreeg een reuzekans op voorzet van uitblinker Hjulsager, maar kopte onbegrijpelijk naast. Hjulsager besliste op het halfuur om zelf de puntjes op de i te zetten en ontwierp een prachtige aanval: vrijdribbelen, meegeven aan Skulason, hakje van de IJslander, weer Hjulsager en uiteindelijk Vandendriessche als eindstation: 0-1.

Het was van uitzonderlijke klasse en zeker verdiend, maar leek niet bij de partij te passen. Oostende was wel baas, maar spetterend was het niet. Veel slechte passes, vooral bij de Vereniging, dat geen deftige aanval in elkaar gebokst kreeg. Kan ook moeilijk anders als je telkens meer achteruit dan vooruit speelt.

De KVO-spelers liepen de eerste helft maar liefst vijf kilometer meer dan de Bruggelingen. En ja, dat is veel. Het is een afspiegeling van het verschil in inzet. Als het voetballend niet lukt, mocht er toch ook wat zweet tussen het regenwater zitten.

Oostende had de score hoger kunnen doen oplopen, maar verprutste telkens de laatste pass. En ei zo na kregen ze nog het deksel op de neus, maar Hubert weigerde de drie punten te laten lopen. KVO heeft zo al meer punten dan heel vorig seizoen.