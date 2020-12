KV Oostende heeft nu al evenveel punten als vorig seizoen: "We maken het onszelf wel nog altijd moeilijk"

Mag KV Oostende zich opmaken voor een heel rustig seizoen? Tja, als we op de cijfers afgaan zeker wel. Ook als we ons op het spel baseren trouwens. KVO heeft nu al evenveel punten als heel vorig seizoen samen.

Het werd zeker geen makkelijke zege tegen Cercle, maar dat hadden ze grotendeels aan zichzelf te wijten. Bij de rust had het verschil al minstens twee goals moeten zijn. "Klopt", knikt Kevin Vandendriessche. "We maken het onszelf moeilijk. Dat is misschien wel het verhaal van heel het seizoen. We creëren genoeg kansen."

Vandendriessche scoorde de enige goal, maar de opbouw er naartoe was fantastisch. Ari Skulason zorgde met een hakje voor de pre-assist. "Ik hoorde Hjulsager roepen in mijn rug en ik wist dus dat hij er was. Ik probeerde het dus maar. Het was een fantastische combinatie", knipoogde de IJslandse ouderdomsdeken. "Soms voel ik me wel oud ja, met al die 20-jarigen op het veld. Maar ik kan met mijn ervaring toch nog altijd iets bijdragen."

Met 22 punten is de linkerkolom zeker geen utopie meer. Daar staan ze nu al en daar kunnen ze ook eindigen als we de machtsverhoudingen in de JPL bekijken. "Het belangrijkste is dat we erin blijven", lachte Vandendriessche. Skulason vulde aan met: "We pakken nu ook punten op verplaatsing, dat was vorig seizoen moeilijk. Dit team vecht voor elkaar."