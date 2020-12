Eindelijk de terugkeer van D'Haese bij Oostende: "Ze zeiden me op mijn tanden te bijten, maar misschien was dat niet het moment"

Allemaal goed nieuws zaterdag bij Oostende: winst tegen Cercle, het puntentotaal van vorig seizoen reeds geëvenaard én de rentree van Robbie D'Haese. Het was al van 19 september geleden dat de winger nog eens minuten kon maken.

D'Haese sukkelde lang met een letsel aan de adductoren. Nochtans leek het aanvankelijk eerst niet zo erg. "Ze hebben me al meer gezegd dat ik op mijn tanden moet bijten en tegen Leuven heb ik dat gedaan. Misschien net de moment dat ik dat niet moest doen. Ik denk dat ik daar dat scheurtje opgelopen heb door me tien, vijftien minuten te forceren. Het beetje last dat ik toen had heb ik erger gemaakt."

In een oefenmatch tegen Duinkerke hervatte hij, maar ook daar liep het mis. "Ik zou slechts één helft spelen, maar voelde ik plots iets schieten in minuut veertig. En zie, nu mocht ik tegen Cercle invallen en mee in de spits spelen. Daar forceer ik me niet", knipoogde hij.