Cercle-spelers beseffen het maar al te goed: "We moeten weer ons truitje durven nat maken"

In zak en as zaten ze, de spelers van Cercle Brugge. Niet omdat ze net onverdiend verloren hadden. Wel omdat ze net oververdiend verloren hadden. Wat ze in de eerste helft lieten zien werd niet goedgemaakt door dat laatste kwartier. En dat beseften ze maar al te goed.

Thomas Didillon was de eerste om dat toe te geven. "Het was niet goed", zuchtte de doelman. "We moeten herbronnen en beseffen dat we op training én op match alles moeten geven. Alleen zo komen we hieruit. Het heeft nu geen zin om harde woorden te gebruiken of drastische acties te ondernemen. We moeten dit onderling oplossen en die extra stap voor elkaar willen zetten."

Invaller Charles Vanhoutte kon enkel maar bevestigen. "Het was stil in de kleedkamer. Het liep stroef. We wisten nochtans dat er ruimte in hun rug lag, maar daar hebben we nooit gebruik van kunnen maken. We kampen momenteel met een gebrek aan vertrouwen en moeten proberen daar zo snel mogelijk uit te geraken. We moeten opnieuw meer strijden en ons truitje durven nat te maken."