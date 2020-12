KVO-voorzitter Dierckens over de grootste fout van vorig seizoen: "Hij had de groep niet meer onder controle"

Het verschil tussen het KV Oostende van dit seizoen en dat van vorig seizoen is hemelsbreed. Nochtans waren ze toen ook goed begonnen, maar deemsterden ze helemaal weg. Dat had veel te maken met de trainerssituatie, denkt voorzitter Frank Dierckens nu.

Oostende won gisteren van Cercle en heeft nu al evenveel punten (22) als vorig seizoen. "Trainer Alexander Blessin heeft de spelersgroep in de hand en er is wederzijds respect tussen coach en spelersgroep. De fout die we vorig jaar maakten, was toenmalig trainer Kare Ingebrigtsen hier alleen laten postvatten zonder zijn vertrouwde assistenten", zegt Dierckens in Krant van West-Vlaanderen.

"Beeld je eens in dat jij helemaal alleen in Scandinavië zit en de taal niet begrijpt, bijvoorbeeld. Bij een tegenslag ging bovendien ook de groepssfeer achteruit en bleek de trainer de groep niet meer onder controle te hebben. Ik zie dat nu niet zo snel gebeuren. De spelers voelen zich op hun gemak, iedereen wordt correct betaald en er is geen enkele reden om ongerust te zijn. De focus ligt volledig op het sportieve."