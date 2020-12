Cercle Brugge-trainer gelooft in zijn ploeg: "Als we constanter worden met deze jonge groep, dan kunnen we behoorlijk hoog eindigen"

Deze zomer streek Paul Clement neer bij Cercle Brugge. Bij zijn aankomst beschikte hij over een relatief dunne kern, maar hoopte hij op hulp van moederclub AS Monaco. Uiteindelijk trok de Vereniging met Thomas Didillon een grote naam aan. Het startte ook meteen furieus aan de competitie.

Cercle Brugge was het seizoen goed begonnen, maar deemstere na een ontgoochelende 1 op 12 volledig terug. Toch wil Cercle-trainer Paul Clement zo hoog mogelijk mikken: "Als we constanter worden kunnen we behoorlijk hoog eindigen. We beschikken over een jonge kern, dus je beleeft dan wel eens tegenvallende resultaten", verklaarde hij aan Shot-online.

De Engelsman zag zijn ploeg lang rond een zevende plaats vertoeven, maar is ondertussen de feeling met de top dus kwijt. Toch blijft de trainer ook in moeilijke tijden positief over zijn kern: "Het is niet makkelijk, maar je kunt leren van nederlagen en overwinningen. We hebben een goede ploeg. Toch moeten we altijd met de voeten op de grond bljven."