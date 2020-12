Cercle-coach Clement ziet vorm- en vertrouwensdip, maar zijn spelers liepen in 45 minuten ook vijf kilometer minder

Cercle Brugge was bijzonder goed aan het seizoen begonnen, maar moet na een 3 op 21 meer en meer naar onder beginnen kijken. Dat beseft ook trainer Paul Clement.

Cercle Brugge zit in een negatieve spiraal. Tegen Oostende konden ze 80 minuten lang niet de indruk wekken dat ze ergens een kans hadden. "We zijn heel ontgoocheld", zuchtte Clement. "Vooral met onze vorm. Onze prestaties en resultaten zijn niet goed genoeg. We moeten daar geen doekjes om winden: we spelen niet goed genoeg om te winnen."

"We maken veel fouten. Het is een mix van de twee: uit vorm en te weinig vertrouwen. Met het verlies daalt dat vertrouwen ook. Maar dat kan even snel weer terugkomen."

Er was één opvallende statistiek: de spelers van Cercle hadden de eerste helft vijf kilometer minder gelopen dan die van Oostende. "Die statistiek heb ik nog niet gezien", zei hij toen we het opmerkten. Ik moet daar nog naar kijken, maar ja... Met een beetje geluk hadden we op het einde nog de gelijkmaker gescoord, maar dat was niet verdiend geweest."