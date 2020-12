Blessin ziet weer het Oostende dat hij wil zien: "We laten de tegenstander niet ademen"

We hebben Alexander Blessin zelden zo nerveus gezien als in de wedstrijd tegen Cercle. Begrijpelijk, want KVO verdiende echt de winst, maar dreigde die nog uit handen te geven. "Dat is een werkpunt ja."

"We zijn heel blij met deze zege", opende Blessin zijn betoog. "Na die donkere novembermaand wilden we ons echte gezicht laten zien. Dat is ook gelukt. Ik zag vanaf het begin heel veel focus. Het enige wat ik zei was dat ze die tweede goal hadden moeten maken in de eerste helft."

Met 6 op 6 is november al voor een stuk vergeten. "De weg terug vinden, was heel belangrijk voor ons. Als je een jong team hebt en je verliest veel, dan gaat het vertrouwen naar beneden."

Blessin zag weer de vertrouwde druk, die Oostende zich zo eigen heeft gemaakt. "Als ploeg hebben we op dit moment een zeer goed positiespel. We laten de tegenstander niet ademen. Uitzeges zijn altijd zeer waardevol voor een ploeg. Op het einde werden we wat nerveuzer, maar we zijn zeer tevreden met de clean sheet en de drie punten."