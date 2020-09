Racing Genk tankt vertrouwen tegen alweer inefficiënt KV Mechelen

Racing Genk boekte zondag een felbevochten, maar verdiende zege tegen KV Mechelen. Onuachu was met twee goals de grote man bij Racing Genk. Malinwa speelde verdienstelijk, maar toonde zich eens te meer inefficiënt. Door deze nederlaag blijven Vrancken en Co achter met nul op twaalf.

Het Genkse publiek schaarde zich lang voor de aftrap al als een man achter de ploeg. Dat inspireerde Racing Genk duidelijk om voluit ten aanval te trekken. KV Mechelen onderging de eerste helft en speelde volgens een duidelijk recept: de ruimte in de rug van Maehle viseren.

En dat leverde na vijf minuten onmiddellijk een doelpunt op. Gustav Engvall tikte de bal tot bij landgenoot en maatje Kerim Mrabti, die Vukovic met een hobbelig balletje klopte in de verste hoek.

Racing Genk, dat de voorbije week al enkele tegenslagen te verwerken kreeg, rechtte de rug en kwam vijf minuten later al terug op gelijke hoogte: Onuachu kopt een schitterende voorzet van Maehle voorbij Coucke, die voor het eerst terugkeerde bij zijn ex-club. Racing Genk bleef resoluut voor de aanval kiezen en speelde verzorgd voetbal. De voorsprong kwam er echter niet, al waren ze er in minuut 35 erg dicht bij. Onuachu kopte op de paal. In de herneming troffen zowel Onuachu en een bedrijvige Oyen de lat. Drie keer doelhout op twee seconden, ongezien!

Aan de overkant bleef het uitkijken voor de scherpe tegenstoten van KV Mechelen, die steevast over de linkerflank ten aanval trokken, waardoor jongens als Vranckx en Kabore nauwelijks in beeld kwamen de eerste helft.

Gemiste kansen breken Malinwa zuur op

Malinwa kwam erg gretig uit de kleedkamer en dreigde tot drie keer, maar het doelpunt viel aan de overzijde. Het was Ito die Bijker (te) gemakkelijk klopte in een luchtduel, na een voorzet van de Mexicaan Arteaga. Even later zorgde Peyre ei zo na voor een eigen doelpunt.

Het bleef uitkijken voor de counters van KV Mechelen. Halverwege de tweede helft was Malinwa twee keer erg dicht bij de gelijkmaker. Eerst was het Vanlerberghe die de rechterkant oprolde en De Camargo een uitgelezen kans bezorgde. De Braziliaanse Belg kopte onbegrijpelijk op Vukovic. Amper een minuut later besloot Storm naast.

Het blijft een van de oudste voetbalwetten, die van het deksel en de neus... Na de twee Mechelse reuzenkansen viel het doelpunt aan de overzijde. Ito bediende Onuachu, die zijn tweede van de avond maar binnen te knikken had.

In het slotkwartier leek de tank bij veel Genkenaars leeg. Malinwa probeerde nog op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar de 3-1 kwam duidelijk erg hard aan. Storm, Van Damme en De Camargo dreigden nog, maar zonder succes.

Nul op twaalf is dan ook de zware balans voor de ploeg van Wouter Vrancken. Racing Genk pakte vanavond onder Oliveiri drie verdiende en broodnodige punten. Bovenal tankte het vertrouwen, want ook de manier waarop was meer dan degelijk.