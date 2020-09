📷 Genkse spionkop maakt geen al te beste beurt qua naleving mondmaskerplicht

Terwijl de coronaregels in de meeste stadions wel goed worden opgevolgd, zijn er ook uitzonderingen. Zo was het vrijdag in Charleroi al niet al te coronaproof, maar ook de spionkop van Genk maakte geen al te beste beurt.

In de andere vakken zat iedereen wel mooi met een mondmasker op, maar in de spionkop waren die schaars of werden ze onder de kin gedragen. Slechts een klein percentage hield het mondkapje aan. Ook van social distancing was er niet al te veel sprake.





