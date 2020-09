Wouter Vrancken (KV Mechelen) baalt na vierde nederlaag op rij: "Sommige jongens waren nergens"

Nul op twaalf! Dat zijn de zware cijfers voor de KV Mechelen. Het is niet zo dat het spel niet om aan te zien is, maar KV Mechelen miste andermaal efficiëntie in de zestien meter en gaf te gemakkelijk doelpunten weg. Tot ergernis van Wouter Vrancken.

"Doordat we in de eerste wedstrijden te weinig punten pakten, lijkt het wel of sommige jongens zonder vertrouwen voetballen. Ik zag vanavond dan ook een erg groot niveauverschil tussen mijn spelers. Vanlerberghe speelde achterin een heel goede wedstrijd, en ook mijn twee Zweden (Mrabti en Engvall, nvdr.) toonden dat ze een meerwaarde kunnen zijn voor deze ploeg", aldus Vrancken.

Over de 'gebuisden' wilde Vrancken liever niet in detail treden. "Dat ga ik niet in de pers verklappen, maar wees gerust: ik zal het er met die jongens een stevig woordje over spreken. Dat Peyre zich makkelijk liet aftroeven? Als voorzetten zo makkelijk mogen komen , dan zoek je problemen tegen een spits als Onuachu."

En zo blijft Malinwa achter met vier op achttien en staat er heel veel druk op de partij van volgend weekend, tegen STVV. "Zenuwachtig? Tja, we moeten gewoon punten pakken, maakt niet uit hoe. Efficiëntie is al weken het probleem, maar dat moeten we dringend aanpakken. De extrasportieve problemen van de club hebben geen impact op onze prestaties. Dat zou een te gemakkelijk excuus zijn. In de twee seizoenen dat ik hier ben, hebben we wat dat betreft al heel wat watertjes doorzwommen", besluit de T1 van KV Mechelen.