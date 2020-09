🎥 Vanlerberghe legt vinger op Mechelse wonde: "Gemis aan efficiëntie in de twee zestien meters..."

KV Mechelen kreeg in Racing Genk drie doelpunten om de oren, telkens na een voorzet vanop de flanken. Jordi Vanlerberghe legde na afloop de pijnpunten van Malinwa bloot.

Wouter Vrancken roemde na afloop van de partij zijn centrale verdediger. "Tja, daar heb ik geen boodschap aan als we verliezen. Punten halen, dat is wat telt", aldus Vanlerberghe.

"Efficiëntie in de twee zestien meters, dat is de samenvatting van deze wedstrijd. 't Is al iets dat we kansen blijven creëren, maar we moeten scherper zijn. Dit komt best hard aan, maar nu is het tijd om op te staan. We moéten gewoon winnen volgende week (tegen STVV, nvdr.)"

"De druk neemt toe, dat is normaal. Zonde, want we begonnen erg goed aan de wedstrijd. Na de 0-1 zakten we veel te ver terug, waardoor we geen druk meer kregen op de bal. Ze konden te makkelijk voetballen en namen de bovenhand" besloot de ex-speler van onder meer Club Brugge en KV Oostende.