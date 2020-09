Opzijgeschoven middenvelder komt weer boven water na ontslag van Hannes Wolf

Vorige week werd Hannes Wolf aan de deur gezet bij KRC Genk. Terwijl Sébastien Dewaest besloot om niet terug te keren naar de A-kern -hij aast op een transfer- was er wel een andere verrassende comeback.

In de eerste vijf competitiematchen werd er niet gerekend op Patrik Hrosovsky. De Slovaak werd gepasseerd door Hannes Wolf, maar toonde tijdens de interlandbreak met zijn land dat hij veel in zijn mars heeft.

Aanbiedingen afgewezen

Interimtrainer Domenico Olivieri opteerde tegen KV Mechelen voor een voetballend middenveld en dropte Hrosovsky prompt in de basis. De zet pakte goed uit en zo heeft Genk er bij wijze van spreken weer een nieuwe speler bij. Na de match was Olivieri dan ook erg lovend over de Slovaak (dat leest u hier)

De voorbije weken was er interesse in de middenvelder, onder meer van Glasgow Rangers en Slavia Praag, maar de Limburgers lieten hem niet vertrekken.