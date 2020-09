"Vechten, werken, winnaarsmentaliteit: dit is wat we willen zien op Racing Genk"

Domenico Oliveiri sloot zijn eerste (en enige?) wedstrijd als T1 van Racing Genk af met een knappe 3-1 zege tegen KV Mechelen. De drive en voetbalplezier die de Genkenaars uitstraalden, staan in schril contrast met de partij van maandag tegen Beerschot.

En dat zorgde logischerwijs voor een gevoel van trots bij de interimtrainer van KRC Genk. "Enorm trots ben ik op hen. Ze hebben goed gewerkt op training en hun taken goed uitgevoerd. De jongens hebben alles gegeven. Dit is wat we willen zien op KRC Genk: vechten, werken en winnaarsmentaliteit."

"Ik heb de voorbije week heel veel respect gevoeld vanuit de groep. Deze club staat voor vuur en passie. Dat moeten we weer op het veld krijgen, elke week! Ook het spelen met publiek is een wereld van verschil. Zelfs al waren het er vanavond slechts 3000: ze geven ons toch dat extra tikkeltje energie."

Opvallend: Oliveiri dropte Hrosovsky, die nog geen seconde speelde tot dusver, in de basis. "Ik koos vandaag bewust voor jongens met voetballend vermogen in plaats voor kracht. Daarom twijfelde ik niet om Hrosovsky in de ploeg te zetten. Een dikke pluim voor hem, trouwens. Elke trainer droomt van iemand met zo'n mentaliteit. Vergeet niet dat die jongen geruime tijd apart moest trainen met enkele andere 'afvallers'. Zelfs daar gaf hij dag na dag alles op training. Het is een fantastische kerel en modelprof", besluit Oliveiri.