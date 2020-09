Luca Oyen (17) mag terugblikken op geslaagd debuut: "Amper zenuwen gehad"

Domenico Oliveiri gunde Luca Oyen tegen KV Mechelen voor het eerst een basisplaats. Oyen, amper 17 jaar oud niet, beschaamde dat vertrouwen allerminst. Op de linkerflank toonde hij zich erg balvast, slim en dat hij over een grote motor beschikt: hij speelde de negentig minuten uit.

De introverte manier waarop Luca Oyen de pers toesprak, stond in schril contrast met de manier waarop hij iets daarvoor voetbalde bij zijn basisdebuut: alsof hij al heel wat wedstrijden op de teller had staan.

"Zenuwen? Een beetje voor de match, misschien. Maar dat was onmiddellijk weg toen we aan de match begonnen", bekent de youngster. "In het begin hadden we het moeilijk, maar eens we begonnen te voetballen liep alles veel vlotter."

"Twee dagen voor de wedstrijd leidde ik op de wedstrijdvormen op training af dat ik in de ploeg zou staan. Zaterdag zei de coach het me ook. Hij vroeg me om te spelen zoals ik dat altijd doe, en dat is ook wat ik geprobeerd heb. Bijna scoorde ik zelfs nog, maar ik kreeg een klein duwtje in de rug. Een doelpunt zou schitterend geweest zijn, al ben ik nu ook al content, hoor", aldus Oyen.

Ook Oliveiri kwam terug op zijn keuze voor Luca Oyen. "Ik heb geen seconde getwijfeld om hem te brengen. Dit is een mooie start, hij heeft een mooie toekomst voor zich. Het enige wat hij nog mist is kracht in de duels. Al is hij wel slim genoeg om zoveel mogelijk uit de duels te voetballen."