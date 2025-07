Herboren? Thorgan Hazard laat van twijfels binnen sportieve staf Anderlecht weinig heel

Thorgan Hazard stond ter discussie binnen Anderlecht. De aanvallende middenvelder zou niet genoeg gebracht hebben op training en er waren twijfels. Die voetbalde hij meteen weg eens hij op zijn favoriete plaats stond tegen Westerlo.

Hazard had duidelijk iets te bewijzen. Bij zijn eerste basisplaats liet hij zich van begin tot einde opmerken. Niet op de flank deze keer, maar als tweede spits naast Vazquez. Of als nummer 10. Hazard amuseerde zich en zorgde voor problemen in de Westelse verdediging met zijn acties.

Naast zijn twee goals was hij gewoon ook goed in het spel. Het was de Hazard die ze vorig seizoen zoveel gemist hebben. Had het alleen te maken met zijn wil om iets te tonen? Niet helemaal, want er stonden ook twee spelers achter hem die het hem zoveel makkelijker maken.

Enric Llansana hebben we donderdag al in de verf gezet als puzzelstuk dat op zijn plaats valt. Maar Nathan De Cat moet daarbij zeker ook genoemd worden. De 17-jarige verovert ballen en stuurt ze dan direct verticaal naar voor. De verdediging krijgt zo geen tijd om zich te organiseren.

Hasi heeft probleem met trainingsmentaliteit

Deze Hazard heeft zijn plaats in de basis bij Anderlecht, maar hij moet concurreren met Mario Stroeykens. Die zal donderdag tegen Häcken waarschijnlijk weer de voorkeur krijgen. Zolang Stroeykens niet weg is, heeft Hazard wel een probleem, want die moet nog in de vitrine gezet worden.

Besnik Hasi eist van Hazard dat hij ook op training het voorbeeld geeft, niet enkel in de match. "Thorgan heeft geen moeilijke voorbereiding gehad hoor", zei Hasi na de match. "Maar in zijn hoofd zit hij met 'ik moet elke training meedoen, maar me niet blesseren'. Hij maakt daarin ook progressie nu."

Zet Hazard op die positie samen met Dolberg en er kan vuurwerk volgen. Want Vazquez herviel weer in zijn oude gewoontes. Met Dolberg naast hem moet Thorgan kunnen floreren. Benieuwd of Hasi het ook zo ziet.