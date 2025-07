Hein Vanhaezebrouck is vol lof: "Dat is echt een wapen en ik mis dat een beetje"

Royal Antwerp FC begon met een puntendeling aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Tegen Union SG liet het een aantal goede dingen zien, al is er ook nog wel wat werk aan de winkel. Maar ze hebben wel één grote troef.

In doel stond er een prima Senne Lammens, al is de vraag dan vooral hoelang hij nog in doel zal staan bij The Great Old, want heel veel topteams waaronder Manchester United azen op hem.

Janssen is een specialist

In aanvallend opzicht was het opnieuw Vincent Janssen die van zich liet spreken. En hoe! Met een enig mooie vrije trap wist hij voor de 1-0 voor Antwerp te zorgen, nadat Lammens al een strafschop van Union had gepakt.

Een man die vrije trappen kan binnen schilderen zoals Janssen? Dat zien we in de Jupiler Pro League steeds minder. Weinig teams hebben iemand die écht een fluwelen traptechniek heeft, zoveel is duidelijk volgens Hein Vanhaezebrouck.

Een echt wapen

"Het is toch een wapen als je een vrijetrappenspecialist hebt", orakelde hij vlak voor de 1-0 van Janssen bij DAZN. "Dat mis ik een beetje in de Jupiler Pro League."

Op de vrije trap zelf had hij wel wat kritiek richting Promise David, die bij het springen een gat in de muur liet vallen. Dat mag volgens Vanhaezebrouck nooit gebeuren, al was hij andermaal goed getrapt door Janssen.