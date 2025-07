Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan: "Wat hij liet zien is te weinig voor Club Brugge"

Het nieuwe seizoen is officieel begonnen. En dus is het ook aan de analisten om nog eens ferm uit te halen voor het seizoen effectief begint. Johan Boskamp heeft geen blad voor de mond genomen en dat is nog een understatement.

De titelstrijd in de Jupiler Pro League zou ook dit seizoen wel eens heel erg interessant kunnen worden. Union SG, Genk of toch gewoon Club Brugge? De strijd moet nog beginnen en kondigt zich nu al boeiend aan. Wat mogen we van Forbs verwachten bij Club Brugge? Voor Johan Boskamp is het nog wat afwachten wat de diverse ploegen gaan doen én wat hun spitsen gaan doen. Over Carlos Forbs heeft de Feyenoord-supporter wel heel wat te zeggen. De aanwinst van Club Brugge kwam over van Ajax Amsterdam, maar onder de indruk is de Nederlandse analist en gewezen Gouden Schoen allerminst van de kwaliteiten van hem. Zes miljoen euro te veel? "Ajax heeft hem voor veertien miljoen euro gekocht van Manchester City en nu heeft Club Brugge hem voor zes miljoen euro kunnen kopen", opende hij zijn analyse over Forbs in De Zondag. "Dat zegt wel wat." "Ik zag hem al twee keer met Jong Portugal en het stelde twee keer niet veel voor. Het waren maar twee wedstrijden natuurlijk, maar in die matchen was hij niet voldoende voor Ajax en niet voldoende voor Club Brugge."