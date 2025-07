Een metamorfose bij Anderlecht: "Hij was met een transfer bezig, maar ik hoop dat het nu zo blijft"

Wie Nilson Angulo tegenwoordig ziet voetballen, vraagt zich af wat Besnik Hasi hem te eten geeft. De Ecuadoraan is niet langer 'een kieken zonder kop', maar maakt gerichte acties en is ook beslissend.

Nilson Angulo heeft altijd al als een goeie voetballer te boek gestaan, maar wel eentje die een actie nooit kon afronden met ofwel een assist of een goal. Onder Besnik Hasi is dat veranderd. Het lijkt wel een hele metamorfose.

Blijkbaar is dat ook niet toevallig, want Hasi heeft er veel moeite in gestoken. En hem vertrouwen gegeven. "Hij staat sowieso verder dan een paar maanden geleden", knikte Hasi.

Het grote verschil ligt hem in zijn status. We hadden al gehoord dat hij het niet makkelijk had met telkens te moeten invallen of eens sporadisch in de basis te staan. De Ecuadoraan moet zonder druk kunnen spelen.

"Voor mijn komst was hij geen basisspeler, maar nu voelt hij zich volledig basisspeler. Dat maakt een groot verschil in zijn hoofd en daardoor komen de goals en assists ook. In zijn hoofd zit het nu goed", aldus Hasi.

Angulo werd ook gelinkt aan een transfer naar Sevilla of Villarreal, maar Anderlecht wou hem liever niet zien vertrekken. Hij is een van de enigen in de kern met snelheid en daar heeft Hasi al niet genoeg van. "Hij was inderdaad met een transfer bezig, maar zijn focus is nu bij Anderlecht en ik hoop dat het zo blijft. Ik heb veel gesprekken met hem gehad."