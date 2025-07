Verrassend! Dit heeft De Cat te zeggen over zijn prestatie na eerste basisplaats: "Te licht"

Op het middenveld van RSC Anderlecht blonk hij zondag uit tegen Westerlo, maar Nathan De Cat stapte desondanks met gemengde gevoelens van het veld. De jonge middenvelder toonde zich kritisch, ondanks zijn knappe assist voor de openingsgoal van Thorgan Hazard.

De Cat, pas 17 jaar oud, toonde zich een onmiskenbare meerwaarde in balverovering én balcirculatie. Toch vond hij zelf dat het beter kon: "Ook al ben ik blij, denk ik dat ik beter kan." Een opmerking die veel zegt over zijn ingesteldheid. Zelfkritiek primeert op euforie — een zeldzaam trekje op die leeftijd.

Wat volgde, was een verrassend eerlijke analyse van zijn prestatie. "Ik verlies nog steeds te veel ballen en in de duels ben ik soms te licht", gaf hij toe. "We zullen eraan werken en het zal de volgende keer beter zijn." Geen grootspraak, geen excuses — alleen werkpunten. Dat maakt indruk.

In een team waar nog geen vaste middenveldlijn is vastgezet, lijkt De Cat zich meer dan ooit in de kijker te spelen. Enkel Enric Llansana is zeker van zijn plaats, maar ook De Cat zou zich wel eens stilaan onmisbaar kunnen maken, als hij deze lijn doortrekt.

Zijn ambities zijn alvast niet min. "Het doel is om voor de titel te spelen. Het is onmogelijk om dat niet te doen bij Anderlecht", verklaarde hij. En met een knipoog voegde hij eraan toe: "Ik ben nog nooit kampioen geweest bij de jeugd, dus het is tijd dat ik dat meemaak."

Ook op persoonlijk vlak blijft hij hongerig: "Ik wil zo veel mogelijk spelen." Tot slot prijst hij de samenwerking met Enric Llansana: "We begrijpen elkaar heel goed. Hij heeft al veel ervaring en is de ideale speler voor mij." Besnik Hasi lijkt stilaan zijn middenveld te vinden — met een zelfkritische en ambitieuze De Cat als stevige pion.