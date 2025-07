AC Milan doet ultiem bod en zet blauw-zwart met rug tegen de muur, Club Brugge reageert meteen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Is de transfersoap rond Ardon Jashari eindelijk voorbij? Een laatste bod is alvast geplaatst door AC Milan en zo lijkt het stilaan alle hens aan dek. De bal ligt opnieuw in het kamp van Club Brugge, geeft ook de voorzitter van de Milanezen aan.

Het is stilaan ongetwijfeld een van de meest gevolgde verhalen van de zomerse transferperiode in de Pro League. Ardon Jashari, de jonge middenvelder van Club Brugge, droomt van Italië. AC Milan wil hem, hij wil ook naar Milaan. Maar Club Brugge zal niet toegeven voor minder dan 40 miljoen euro. Ultiem bod gedaan In La Gazzetta dello Sport heeft de sportief directeur van AC Milan, Igli Tare, dit bevestigd: "We hebben goede contacten met Club Brugge en hebben een nieuw bod gedaan voor Jashari. Een bod dat we passend vinden gezien de waarde van de speler. We zijn niet bereid om verder te gaan." Het voorlaatste bod bedroeg 32 miljoen euro, plus 5 miljoen aan bonussen. Het exacte bedrag van het ultieme bod is niet bekend. Logischerwijs zou dit hoger moeten zijn dan de 32 miljoen + bonussen. Laatste kans voor Club Brugge Jashari heeft ondertussen de training hervat met de groep. Trainer Nicky Hayen heeft benadrukt dat het belangrijk is dat hij fit blijft en zijn contractuele verplichtingen nakomt. Als Club Brugge dit laatste bod afwijst, zullen de onderhandelingen worden stopgezet en zal de Zwitser in het Venetië van het Noorden blijven. Zijn contract loopt af in 2029, mogelijk dat nog andere ploegen zich komen roeren. Blauw-zwart liet aan Het Nieuwsblad meteen weten de volle focus op het duel tegen Genk te leggen.