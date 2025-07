Ex-speler Cercle, Westerlo en Kortrijk legt keuze uit voor ... Beerschot

Beerschot heeft zich versterkt met Lukas Van Eenoo, een bekende naam in het Belgische voetbal. De 34-jarige middenvelder komt over van Patro Eisden en tekende een contract voor één seizoen, met een optie op verlenging. Zelf kijkt hij enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging.

Aan ervaring geen gebrek als het gaat over Lukas Van Eenoo. De West-Vlaming bouwde een indrukwekkend parcours op met passages bij Cercle Brugge, OH Leuven, Roeselare, KV Kortrijk en Westerlo.

Met dank aan Messoudi?

En nu trekt hij dus naar Beerschot, zoals eerder deze week werd aangekondigd. En de speler lijkt klaar te zijn voor de strijd bij zijn nieuwe club, zoveel lijkt nu al duidelijk. Hij legt uit hoe hij bij Beerschot terecht is gekomen.

"Toen Mo Messoudi hier in het tussenseizoen trainer werd, stuurde hij mij een berichtje met de vraag of ik misschien niet geïnteresseerd was in het project bij Beerschot", aldus Van Eenoo in Het Nieuwsblad.

Steentje bijdragen

Volgens de middenvelder is de afstand tussen West-Vlaanderen en Antwerpen alvast iets korter dan die tussen West-Vlaanderen en Maasmechelen, al zat Van Eenoo naar eigen zeggen wel op zijn plek bij Patro.

"Als een ploeg als Beerschot komt aankloppen, heb je daar - logischerwijze - altijd wel oren naar. Ik ben gewoon enorm blij dat ik de stap heb kunnen zetten naar deze ambitieuze club. Ze willen snel de stap terug naar boven inzetten, waar ik mijn steentje toe wil bijdragen."