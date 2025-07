OFFICIEEL: Beerschot heeft een heel ervaren pion beet

Beerschot heeft zich versterkt met Lukas Van Eenoo, een bekende naam in het Belgische voetbal. De 34-jarige middenvelder komt over van Patro Eisden en tekent een contract voor één seizoen, met een optie op verlenging.

Met Van Eenoo haalt Beerschot een brok ervaring en creativiteit binnen. De West-Vlaming bouwde een indrukwekkend parcours op met passages bij Cercle Brugge, OH Leuven, Roeselare, KV Kortrijk en Westerlo. Bij die laatste club werkte hij al samen met huidig Beerschot-trainer Mo Messoudi, toen nog assistent.

De overgang van Patro Eisden is opmerkelijk, aangezien Van Eenoo daar nog een jaar onder contract lag. Beerschot slaagde er echter in hem los te weken. Dinsdag sloot hij meteen aan op de oefenstage in Schiedam, waarmee hij zich meteen in het project onderdompelt.

Van Eenoo reageerde via de clubkanalen enthousiast op zijn transfer. “Toen Beerschot zich meldde, wist ik meteen dat ik dit wilde doen. De club heeft een rijke geschiedenis en duidelijke ambities. Bovendien beleef ik ook privé een bijzondere week, want mijn vrouw staat op het punt te bevallen. Het is een speciaal moment, op alle vlakken.”

Sportief directeur Murat Akin onderstreept het belang van de komst van de middenvelder: “Lukas kent het Belgische voetbal als zijn broekzak. Hij brengt niet alleen ervaring en inzicht, maar ook een voorbeeldige werkethiek. Op en naast het veld zal hij een echte versterking zijn.”

Met Van Eenoo haalt Beerschot een leider binnen die niet alleen ervaring, maar ook rust en visie kan brengen op het middenveld. Een duidelijke zet om de ambities van komend seizoen kracht bij te zetten.