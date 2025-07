Ooit koste hij 127 miljoen maar nu lonkt overstap naar Saudi-Arabië voor slechts 25-jarig talent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Portugese speler João Félix lijkt te kunnen kiezen voor een overstap naar Saudi-Arabië. Op slechts 25-jarige leeftijd kiest gewezen toptalent misschien al voor de astronomische bedragen.

João Félix Sequeira is een 25-jarige Portugese speler die momenteel bij Chelsea speelt. Afgelopen seizoen werd de spits nog uitgeleend aan Milan, waar hij twee doelpunten kon maken in 15 wedstrijden in de Serie A.

Voordien speelde Félix ook voor Benfica, Atlético Madrid en Barcelona. In 2019 betaalde Atlético Madrid een bedrag van maar liefst 126 miljoen voor de 181 cm lange aanvaller.

Een bedrag waaraan de kwaliteiten van João Félix nooit hebben kunnen voldoen. De spits overtuigde niet in Madrid. Na uitleenbeurten aan Chelsea en Barcelona nam Chelsea hem uiteindelijk voor een kleine 50 miljoen over.

Volgens Fabrizio Romano lijkt een volgende stap in de carrière een verrassende. Al-Nassr zou interesse tonen in João Félix. De Saoedische club zou zo’n 50 miljoen over hebben voor de Portugees.

Op slechts 25-jarige leeftijd komt die stap wel erg vroeg. De meeste voetballers gebruiken Saoedi-Arabië om in de laatste jaren van hun carrière nog even uit te bollen en een serieuze duid in het zakje te doen.