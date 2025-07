Voormalig wereldkampioen haalt keihard uit naar Lamine Yamal: "Als mens kan ik hem niet uitstaan"

Adil Rami, voormalig wereldkampioen met Frankrijk, heeft in een interview met Instant Foot ongezouten kritiek geuit op het gedrag van Lamine Yamal. De Franse verdediger erkent het immense talent van de jonge Spanjaard, maar spaarde hem verder niet.

“Als mens kan ik hem niet meer uitstaan”, klonk het onomwonden. Yamal beleefde nochtans een schitterend jaar. Hij was één van de uitblinkers op het EK 2024, waar hij met Spanje de titel pakte, en leidde FC Barcelona ook naar een nationale treble. In 55 wedstrijden scoorde hij 18 keer en gaf hij 25 assists. De amper 18-jarige aanvaller wordt zelfs genoemd als potentiële winnaar van de Ballon d'Or.

Toch vindt Rami dat al dat sportieve succes niet opweegt tegen Yamal zijn gedrag naast het veld. “Het is nu twee maanden geleden, en ik trek het me echt niet meer aan. Of mensen nu blij of boos zijn, of het Barça-fans zijn of niet. Het boeit me geen reet. Ik zeg gewoon de waarheid”, aldus Rami.

De Fransman ging zelfs nog een stap verder en uitte zich op een bijzonder grove manier over Yamal’s moeder. “Als mens... f*ck je moeder. Dat is duidelijk.” De uitspraak zorgt voor verontwaardiging en ophef op sociale media, waar velen Rami’s toon en uitspraken veroordelen.

Opvallend is dat Rami zijn kritiek uitsluitend op persoonlijk vlak uitte. Over Yamal als voetballer had hij niets dan lof: “Hij is een geweldige speler. Hij zal zeker Ballons d’Or, Europese bekers en alles wat je maar wilt winnen.” Maar volgens hem weegt dat niet op tegen wat hij ziet als problematisch gedrag.

FC Barcelona of Yamal zelf hebben voorlopig niet gereageerd op de uitlatingen van Rami. Het is nog afwachten of de Franse oud-verdediger verder gevolg zal geven aan zijn uithaal, of dat dit een eenmalige uitbarsting blijft.