Opvallend: Gent-aanwinst wordt door ex-club aangekondigd als nieuwe speler van ... Genk

KAA Gent versterkte zich met Hatim Es-Saouabi, een centrale verdediger van AS FAR Rabat. Hij tekende een contract voor vier jaar. Al was er toch opnieuw een beetje verwarring. Een andere ploeg uit de Jupiler Pro League mocht zich bijna in de handen wrijven ...

KAA Gent zat zeker in de defensie heel dunnetjes na het vertrek van onder meer Brown en Watanabe, maar ondertussen hebben ze toch al een paar defensieve versterkingen beet.

Siebe Van Der Heyden kwam over van Mallorca en Hatim Es-Saouabi werd ook aangetrokken. Hij tekende voor vier seizoenen en kwam over van het Marokkaanse AS FAR Rabat. Daar was hij van groot belang voor de ploeg.

Opvallend foutje

De 24-jarige centrale verdediger werd ook kampioen met dat team in het verleden, maar is nu klaar voor een avontuur in Europa en in België. En dus wist Gent heel snel te reageren en hem in huis te halen.

KRC Genk leek de deal vorige week nog even te hebben gekaapt op de sociale media, maar dat berust op een foutje van de Marokkanen. Ze zijn op dat gebied ook niet de eerste (of laatste vermoedelijk).

Bij Rabat gaven ze namelijk aan dat hij naar Genk vertrok en dat lieten ze op de sociale media heel trots blijken. Een foutje die ooit ook fans van Liverpool maakten.