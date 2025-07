Besnik Hasi tempert nog na indrukwekkende prestatie De Cat: "We moeten nog een weg met hem afleggen"

Geen mens in het Lotto Park die niet onder de indruk was van de prestatie van de 17-jarige Nathan De Cat. In de eerste helft domineerde hij het middenveld samen met Llansana. Besnik Hasi wil echter nog voorzichtig blijven.

De Cat maakte zo'n indruk dat velen meteen riepen om hem vanaf nu een basisplaats te geven. Zo ver is het echter nog niet. Hasi wil hem wel veel speeltijd geven, maar vindt ook dat hij nog stappen moet zetten.

De vraag is of hij donderdag ook tegen BK Häcken gaat starten. "Fysiek is er geen probleem hoor voor Nathan", grijnsde Hasi. "Hij kan perfect om de drie dagen spelen. Maar matchritme dat is dan weer iets anders. In de tweede helft voelde hij de vermoeidheid in zijn benen stromen. Daarin kan hij nog stappen zetten."

De Cat lijkt wel geknipt om de hoge druk te zetten die Hasi wil. Meer dan bijvoorbeeld Verschaeren of Saliba heeft hij daarvoor de fysieke kwaliteiten. Dit moet dan ook het seizoen worden dat hij helemaal doorbreekt.

Hasi beseft ook dat hij daarin een verantwoordelijkheid heeft. "Of hij gaat ontploffen? Dat is misschien wat vroeg, maar hij moet wel kortbij een basisplaats staan of er een hebben. We moeten nog een weg met hem afleggen, maar hij heeft ongelooflijke kwaliteiten."

Voor Hasi is het niet alleen zaak om De Cat stappen te laten zetten. In zijn opdracht is ook verwerkt dat er meerdere Neerpede-talenten moeten doorbreken. "Tristan Degreef moet zich dit seizoen ook bewijzen en een basisplaats veroveren. En er zijn er nog."