Jelle Van Damme zeer eerlijk: "Kon bij Club Brugge meer verdienen, maar volgde mijn gevoel"

Jelle Van Damme is sinds hij zijn voetbalcarrière heeft stopgezet bijzonder actief gebleven als sporter. Momenteel zit hij vele uren op de fiets en rijdt hij ook gravelraces. Hij blijft ook het voetbal op de voet volgen natuurlijk.

Jelle Van Damme was zaterdag te gast in de Tour de France en zaterdagavond schoof hij aan bij Vive le Vélo op de VRT. Daar sprak hij ook over een aantal voetbalzaken.

Gevoel gevolgd

Zo gaf hij aan liever kampioen te worden met Ajax dan in de top-5 van de Tour de France te eindigen, omdat voetbal toch altijd zijn sport is geweest - al was het een heel moeilijke keuze.

Een keuze die voor hem veel minder moeilijk was? Dat was die om x aantal jaren geleden te kiezen voor Standard, ook al kon hij elders meer verdienen. "Ik ben toen naar Standard gegaan, ook al kon ik meer verdienen bij Club Brugge."

Haat-liefdeverhoudong met supporters

"Ik heb mijn gevoel gevolgd op dat moment. Standard was toen nog wel een grotere ploeg dan op dit moment, maar sportief succes was niet gegarandeerd. Dat het dichter bij huis was? Dat speelde misschien wel mee."

"Mijn gevoel zat van in het begin goed bij Standard. Ik zou in Brugge ook zeker geaard hebben, maar ik had altijd een haat-liefdeverhouding met supporters. Ik was een klootzak en een winnaar."