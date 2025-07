Een nieuw avontuur dichter bij huis voor vrije speler Gaëtan Coucke?

Het contract van Gaëtan Coucke in Saoedi-Arabië liep ten einde. De Belgische doelman is nu een vrije speler en geniet van interesse uit Nederland.

Gaëtan Coucke is een 26-jarige Belgische doelman. Coucke heeft een Belgisch verleden bij KRC Genk, Lommel SK en KV Mechelen. Coucke speelde 123 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Afgelopen seizoen ruilde Coucke zijn thuisland in voor een avontuur in Saoedi-Arabië. De 187 cm lange doelman kwam aan 32 wedstrijden in de Saudi Pro League waarin hij zes keer de nul kon houden.

In de Saudi Pro League speelde Coucke tegen sterren als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema. Al-Orobah, de club van Coucke, kende een moeilijk seizoen. De club eindigde voorlaatste in de stand en degradeerde.

Interesse uit Nederland

Nu Coucke een vrije speler is, azen enkele clubs op hem. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri toont nu ook het Nederlandse SC Heerenveen interesse in de Belgische doelman.

Heerenveen eindigde vorig seizoen knap negende in de Eredivisie. Bij Heerenveen speelt Coucke onder coach Robin Veldman. De Nederlander stond nog even aan het roer bij Anderlecht en was ook trainer van Club NXT.