Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?
KAA Gent wist in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs Union SG punten afhandig te maken. Als ze dat ook deze keer opnieuw weten te doen, dan is de titelstrijd meteen beslist. En ook voor KAA Gent staat er nog veel op het spel.

Union SG staat na de nederlaag op bezoek bij Club Brugge nu vier punten achter blauw-zwart. Als het nog wil dromen van de titel, dan moet het zelf winnen bij KAA Gent en hopen dat Club Brugge dat niet doet tegen KV Mechelen.

Zondag is er ook nog de clash tussen Union SG en Anderlecht enerzijds en die tussen Club Brugge en KAA Gent anderzijds. Als het nog wil spoken op de slotspeeldag, dan moet Union SG al sowieso dichter komen dan het nu staat.

KAA Gent en Union SG onder druk in belangrijk duel op donderdagavond

KAA Gent van zijn kant heeft ook nog heel wat om voor te spelen. Met een overwinning tegen Union SG en/of tegen Club Brugge kunnen ze nog mikken op de vierde plaats van RSC Anderlecht en een rechtstreeks Europees ticket.

De barrages moeten spelen is wat ze niet willen bij KAA Gent, zesde worden en zo helemaal naast Europees voetbal spelen zou pas helemaal nefast zijn. Rik De Mil wil er zeker staan tegen de Brusselaars. "Met Volckaert gaat het beter, Van der Heyden komt terug uit schorsing. Daar zie ik het wel positief in."

Herschikken en puzzelen geblazen voor KAA Gent tegen Union SG

"Jammer genoeg hebben we ook een aantal spelers die echt op de limiet zitten en die we aan het pushen zijn. Denk aan Goore, Sonko, Cissé, ... En er zijn nog heel wat gekwetsten, dus we zitten zowel achteraan als vooraan toch met een aantal geblesseerden."

"Ook Max Dean is van training moeten gaan. Het zal herschikken en puzzelen worden donderdag tegen Union SG", waarschuwde de coach van de Buffalo's. Rest de vraag of Kanga zal spelen tegen Union, zeker gezien de moeilijke relatie van hem met de supporters de laatste weken ...

Prono KAA Gent - Union SG

Gelijk
Union SG wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Union SG Union SG wint
6.58% 17.54% 75.88%
Populairste
1-2
(67x)		 0-2
(50x)		 1-1
(31x)

Vergelijking KAA Gent - Union SG

Positie

5
2

Punten

28
49

Gewonnen

0
5

Verloren

3
2

Gescoorde doelpunten

4
11

Doelpunten tegen

9
9

Gele kaarten

17
20

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

0
8
8
22/04 20:30 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
06/12 18:15 Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 KAA Gent KAA Gent
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 KAA Gent KAA Gent
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
31/10 21:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 KAA Gent KAA Gent Geannuleerd Union SG Union SG
Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Bij KAA Gent moest er wel wat gesproken worden deze week. Spits Wilfried Kanga zorgde afgelopen weekend immers voor opschudding nadat hij op het veld van STVV zijn doelpunt...

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

Bij Union SG dreigen komende zomer heel wat spelers te vertrekken. En daar zitten ook namen bij waarvan je dat niet meteen verwacht. Zowel Marc Giger als Anouar Ait El Hadj...

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

KAA Gent wist in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs Union SG punten afhandig te maken. Als ze dat ook deze keer opnieuw weten te doen, dan is de titelstrijd metee...

