België België
0-0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië
belBelgië
macNoord-Macedonië
Datum: 10/10/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
| 178 reacties
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië
Foto: © photonews

De Rode Duivels aten bijna hun nationaal shirt op van frustratie. Meer dan 90 minuten beukten ze tegen een witte muur op, maar ze geraakten er niet door. De kansen waren er wel, maar telkens stak er nog wel een arm of been van een bezoeker tussen. En zo wordt de match in Wales wel heel belangrijk.

Rudi Garcia had voor een verrassing gezorgd in zijn basiselftal. Geen Openda, ook geen Fofana, maar wel Trossard in de spits en Saelemaekers op de flank. De Duivels trokken meteen ten aanval tegen een wel heel verdedigend ingesteld Noord-Macedonië.

Noord-Macedonië metselde een ondoordringbare muur

De UEFA gaf ons een opstelling mee die zei dat ze een 4-2-3-1 speelden, maar in de praktijk werd dat een 7-2-1. En soms stonden ze zelfs met negen in de eigen zestien. Dan moet je al van goeie huize zijn om daar een schot door te krijgen. Het was een bos van benen die een quasi ondoordringbare muur vormden.

In zo'n matchen mis je Romelu Lukaku uiteraard nog meer. De beste kansen waren voor Castagne, die voorlangs schoot, en voor Trossard. Die kreeg een perfecte vrije trap van De Cuyper op zijn bol geschilderd, maar koppen is nu niet meteen de specialiteit van 'de valse negen'.

Waarom geen Batshuayi inbrengen?

De gedachte die bij ons opkwam: was dit niet het moment om Michy Batshuayi in de ploeg te zetten? Het is voor zulke situaties dat Batsman geselecteerd werd. Batshuayi is de man zonder stress die een goal kan maken als niemand het verwacht. 

Rudi Garcia bracht echter Openda in voor Saelemaekers en de kansen kwamen wel. Openda snel na zijn invalbeurt, Doku na een fantastische dribbel, Openda opnieuw na een sensationele steekbal van Vanaken... Allemaal op de doelman. De frustratie begon ervan af te druipen.

De Bruyne probeerde het van afstand, maar weer stond die dekselse Dimitrievski in de weg. Wie ging de ban breken? Niemand zo bleek. Doku dribbelde dat het een lieve lust was en gaf ook heel goeie voorzetten, maar er was niemand die de bal kon binnenduwen. 0-0 knipperde op het scorebord en dat was een heel pijnlijke conclusie. Het WK is zeker nog niet bereikt...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

België België
Courtois Thibaut 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 89' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Debast Zeno 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 88/92 (95.7%)
Meer statistieken
Theate Arthur   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 78/81 (96.3%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 89' 7.87 -
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 63/78 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 7
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Vanaken Hans 74' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis   59' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 74' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 55/66 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Bank
Mechele Brandon 0'  
Witsel Axel 0'  
Fofana Malick 16' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Vandevoordt Maarten 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 1' 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 1' 6.15  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Vanhoutte Charles 0'  
Onana Amadou 16' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Openda Lois 31' 6.13 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Batshuayi Michy 0'  
 

Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Dimitrievski Stole 90' 7.96 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/52 (26.9%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Stojchevski Andrej 75' 6.39 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Zajkov Gjoko 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Ashkovski Stefan   45' 6.06 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Alioski Egzijan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Atanasov Jani 74' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bardi Enis 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Musliu Visar 84' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Elmas Eljif 90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Miovski Bojan 57' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kostadinov Tihomir   90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Alimi Isnik 16' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Aleksovski Igor 0'  
Babunski David 0'  
Churlinov Darko 45' 6.55 -
Meer statistieken
Despotovski Stefan 15' 6.83 -
Meer statistieken
Iliev Dejan 0'  
Rastoder Elmin 0'  
Ristovski Milan 33' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Serafimov Nikola 0'  
Stankovski Luka 0'  
Trajkovski Aleksandar 0'  
Velkoski Darko 6' 6.21  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Herbeleef België - Noord-Macedonië
Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

22:54

De Rode Duivels hebben voor de tweede keer in deze kwalificatiecampagne niet kunnen winnen van Noord-Macedonië en dat is toch een pijnlijke conclusie. Veel uitblinkers ware...

Vooraf

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

10:47

Vanavond (20u45) ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent, in wat een belangrijke stap moet worden richting het WK 2026. De wedstrijd is niet alleen cruciaal met h...

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 4-0 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 2-0 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 0-2 Zwitserland Zwitserland
België België 0-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 0-0 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 3-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 3-5 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved