Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

De Rode Duivels hebben zichzelf in nauwe papieren gebracht in de WK-kwalificaties. In een uitverkochte Planet Group Arena in Gent bleven ze steken op 0-0 tegen Noord-Macedonië. Daardoor blijft de leidersplaats in groep J in handen van de bezoekers, terwijl België met één punt minder tweede staat.

Maandag wacht een levensbelangrijk duel in Cardiff tegen Wales, dat op slechts één punt volgt. Bondscoach Rudi Garcia probeerde na afloop de schade te beperken met een positieve toon. “Dit was geen slechte prestatie", verklaarde hij. “We hebben genoeg gedaan om te winnen, maar het vizier stond niet scherp."

"Onze schoten waren niet goed gekadreerd. Toch was de intensiteit en tegenpressing op niveau.” De Fransman wees ook op de defensieve stabiliteit. “We hadden zelfs zonder Thibaut Courtois kunnen spelen", merkte hij op.

Toch bleven niet alle waarnemers overtuigd. Zowel in het stadion als op sociale media werd de vinger snel op de tactische keuzes van Garcia gelegd. Vooral zijn wissels riepen vragen op. Loïs Openda mocht na rust invallen, terwijl de Juventus-spits al weken met vormproblemen kampt en in de heenmatch tegen Noord-Macedonië onzichtbaar was.

Michy Batshuayi, nochtans een echte goalgetter ondanks zijn beperkte minuten bij zijn club, bleef opnieuw negentig minuten op de bank. Garcia verdedigde zijn keuzes met overtuiging. “We wisten bij de rust dat we een spits met ervaring nodig hadden", legde hij uit.





“Noord-Macedonië veranderde van systeem, waardoor er meer ruimte kwam. Loïs paste daar goed in en kreeg zelfs twee grote kansen. Hun doelman hield hen recht.” Toch klonk het bij analisten dat België met meer creativiteit in plaats van controle misschien wél had kunnen scoren.

Rudi Garcia wou "risico vermijden" terwijl hij zei dat ze zonder Courtois hadden kunnen spelen

Ook de wissel van Hans Vanaken voor Amadou Onana stootte op onbegrip. Waar velen extra aanvallende impulsen verwachtten, koos Garcia voor evenwicht. “We wilden risico vermijden", zei hij daarover. “Als je niet wint, moet je zorgen dat je niet verliest. Bovendien kon Onana zo ritme opdoen voor maandag.” Opvallend was wel dat de bondscoach in het slot nog twee flankverdedigers bracht, wat de aanvalskracht verder beperkte.

Ondertussen groeit de druk. De Duivels staan tweede, met Wales op de hielen. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de tweede moet via de play-offs. “We hadden eerste moeten staan", zuchtte Garcia. “Maar dat kan maandag rechtgezet worden. We moeten winnen in Cardiff. Daar krijgen we meer ruimte en dat ligt ons beter.”

De realiteit is dat België tegen een stug Noord-Macedonië opnieuw te weinig stootkracht toonde. Doku en De Bruyne probeerden het spel open te breken, maar zonder resultaat. Maandag volgt het examen in Cardiff — en voor Rudi Garcia wordt dat niet enkel een test voor de ploeg, maar ook voor zijn eigen geloofwaardigheid als bondscoach.