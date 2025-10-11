Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

Rode Duivels-coach Rudi Garcia kreeg vrijdagavond wel wat kritiek te horen na het 0-0 gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Analiste Justien Odeurs vond dat er enkele vreemde keuzes werden gemaakt tijdens de wedstrijd.

“De beste bij de Rode Duivels vond ik Hans Vanaken. Hij domineerde en dirigeerde het spel op het middenveld meer dan De Bruyne", stelde Odeurs vast in HBvL. Voor haar was het dan ook verrassend dat Garcia Vanaken in het slotkwartier naar de kant haalde. “Na die wissel stopten we met voetballen.”

De voormalige Red Flame vroeg zich hardop af of de wissel anders had moeten zijn. “Dan stel ik me de vraag of Garcia er niet beter aan had gedaan om Vanaken te laten staan en De Bruyne te wisselen."

"Soms moet je als coach ook eerlijk zijn en geen rekening houden met namen. Vanaken zat gewoon beter in de match dan De Bruyne.”

Batshuayi had een betere keuze geweest

Odeurs had ook kritiek op de invalbeurt van Loïs Openda. “Het publiek riep om Batshuayi en ik kan hen wel begrijpen. Het grote voordeel dat Batshuayi heeft ten opzichte van Openda is zijn zorgeloze karakter.”





Volgens Odeurs trekt Openda de druk juist naar zich toe. “Hij wil zich absoluut bewijzen, wat vaak contraproductief werkt voor een spits. Batshuayi glijdt daarentegen met de druk om en staat vaak op het juiste moment op de juiste plaats. Iets wat we in deze wedstrijd wel konden gebruiken.”