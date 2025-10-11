Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Na het 0-0 gelijkspel tegen Noord-Macedonië blijft de WK-kwalificatie spannend. Toch blijft Peter Vandenbempt optimistisch: volgens hem zal het goed komen.

De Rode Duivels konden alweer niet winnen van Noord-Macedonië en zullen nog vol aan de bak moeten voor een WK-ticket. België deed eigenlijk alles goed, alleen viel er maar geen doelpunt.

Peter Vandenbempt merkt op dat het algemene gevoel rond de nationale ploeg weer wat minder positief is, al hoeft dat niet. "Ik heb de indruk dat iedereen een beetje in een depressie gesukkeld is, maar de Duivels hebben nog steeds alles in eigen handen en staan virtueel op kop van het klassement", zegt hij bij Sporza.

Peter Vandenbempt ziet het allemaal goed komen

"Met die 2 op 6 heb je jezelf gewoon in een lichtjes vervelende situatie gemanoeuvreerd. Want er komt nu veel druk op die wedstrijd in Wales. Een nederlaag in Cardiff zou nu een catastrofe zijn, terwijl dat bij een zege gisterenavond niet het geval was geweest", gaat hij verder.

Maar de commentator beseft wel dat het tegen Wales niet zou mogen foutlopen. Het land moet trouwens drie punten pakken tegen de Rode Duivels om kans te maken op groepswinst. "Daardoor zal er wellicht meer ruimte liggen voor de Belgen, die normaal weer op Charles De Ketelaere zullen kunnen rekenen."





"Ach, ik geloof er zeker nog in dat het wel goed komt. En als het maandag toch foutloopt, moet je de vraag durven te stellen: hebben de Duivels dan wel iets te zoeken op het WK?", besluit Vandenbempt.