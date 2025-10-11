"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

De Rode Duivels kwamen tegen Noord-Macedonië voor de tweede keer in deze WK-kwalificatiecampagne niet verder dan een gelijkspel. De wissels van Rudi Garcia zorgden daarbij voor toch wel wat opschudding.

Onder meer Peter Vandenbempt had zich eerder al kritisch uitgelaten over de wissels van Rudi Garcia in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië.

Moeilijk te begrijpen wissels van Rudi Garcia bij Rode Duivels tegen Noord-Macedonië

En ook Hein Vanhaezebrouck heeft ondertussen zijn mening duidelijk laten blijken: de wissels waren ook voor hem moeilijk om te begrijpen. Want waar was Michy Batshuayi?

“Kijk, de bondscoach riep Vermant en Stassin niet op, wel Batshuayi. ‘Want dat is de spits met de beste cijfers na Lukaku, de man van de box.’ Om dan in de wedstrijd waar je al 60 minuten in de box zit te roeren, Openda in te brengen."

Hein Vanhaezebrouck over de rare beslissingen van Rudi Garcia

"Een spits die – zijn woorden – ruimte nodig heeft. Dat is een heel rare beslissing. Dan spreek je jezelf tegen", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.





Blijkbaar was er overleg geweest tussen Rudi Garcia en zijn staff en hebben ze dan de beslissing genomen om toch Openda in te brengen. Volgens de analist is het bijzonder dat er niemand hem kan overtuigen om toch Batshuayi in te brengen: "Daar kan je je ook vragen bij stellen. Met wie is er dan overlegd?”