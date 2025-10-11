Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

De Rode Duivels deden er alles aan, maar scoren tegen Noord-Macedonië bleek te moeilijk. Door het 0-0 gelijkspel hebben ze nog steeds werk aan de winkel als ze naar het WK in Canada, de VS en Mexico willen.

Aan de mentaliteit zal het zeker niet gelegen hebben. De Belgen deden hun uiterste best in de Planet Group Arena in Gent en kregen genoeg kansen om een of meerdere doelpunten te maken.

Een paar vreemde keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels tegen Noord-Macedonië?

Dat lukte echter niet en zo wordt het nog bang afwachten in Wales en in de laatste wedstrijden - de scenario's liggen ondertussen op tafel. Na de match tegen Noord-Macedonië werden wel de nodige vragen gesteld.

Niet in het minst over de keuzes van bondscoach Rudi Garcia. Dat ze niet konden scoren tegen het nummer 63 van de FIFA-ranglijst? Ook Garcia heeft daarin mogelijk wel wat boter op het hoofd volgens Peter Vandenbempt.

Pleidooi voor Vanaken en Batshuayi

"Ik was verbaasd bij een aantal ingrepen. In het slotkwartier maakt hij voor mij twee volstrekt onbegrijpelijke beslissingen", klinkt het bij Sporza. "Vanaken zat goed in de wedstrijd en werd naar de kant gehaald."





"Ik vond het eveneens vreemd dat Michy Batshuayi niet gebruikt is in deze wedstrijd. Waarom selecteer je hem dan eigenlijk nog? Dat je Openda wel inbrengt en Batshuayi niet: daar is geen uitleg voor."