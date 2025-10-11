Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben nog niet verloren in deze WK-kwalificatiecampagne, maar dat heeft Noord-Macedonië ook nog niet gedaan. En dus lijkt het toch alle hens aan dek op bezoek bij Wales. Of zou een puntendeling ook nog van pas kunnen komen?

De Rode Duivels speelden in deze campagne al twee keer gelijk tegen Noord-Macedonië, wonnen in eigen huis van Wales en hadden weinig moeite tegen Kazachstan en Liechtenstein.

In november wordt nog een keertje gespeeld in Kazachstan en thuis tegen Liechtenstein. Ook dan mag het alvast zeker niet mislopen, want punten laten liggen in die matchen is uit den boze.

Kunnen de Rode Duivels genoeg hebben aan een puntendeling in Wales?

De huidige stand in de groep laat zien dat Noord-Macedonië nog steeds op nummer één staat in de groep, al hebben de Belgen wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

1. Noord-Macedonië 6 - 12
2. België 5-11
3. Wales 5-10
4. Kazachstan 6-6
5. Liechtenstein 6-0

Speeldag 8: Noord-Macedonië - Kazachstan en Wales - België
Speeldag 9: Kazachstan - België en Liechtenstein - Wales
Speeldag 10: België - Liechtenstein en Wales - Noord-Macedonië

Welke scenario's liggen er nu op tafel? Laat ons beginnen met het makkelijkste. Als de Belgen in hun laatste drie wedstrijden 9 op 9 halen, dan zijn ze altijd groepswinnaar en zeker van het WK.

Rode Duivels hebben nog steeds alles in eigen handen

Bij een gelijkspel tegen Wales komen ze op doelsaldo (+13 tegenover +9) voorlopig ook boven Noord-Macedonië en kunnen ze met stevige zeges tegen Kazachstan en Liechtenstein alsnog het WK-ticket boeken. Een reekshoofdenstatus op het WK komt dan wel in gevaar.

Bij een nederlaag wordt dat nog lastiger én dan komt het WK zelfs in gevaar. In dat geval moet gehoopt worden dat Wales en Noord-Macedonië op de laatste speeldag gelijk spelen tegen elkaar. Moeten rekenen? Dat kunnen de Belgen vermijden door maandag 'gewoon' te winnen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Noord-Macedonië

Meer nieuws

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

12:30
2
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

15:00
Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

11:20
6
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

15:30
1
Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

10:30
Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

10:00
3
Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" Reactie

Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

09:15
17
🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

16:30
Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

09:30
Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

08:20
3
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
1
Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

07:00
14
Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

06:30
Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn" Reactie

Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn"

06:00
1
Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

15:15
Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Reactie

Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord

23:34
14
Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

22:54
8
'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

14:30
2
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

22:39
Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

11:00
1
KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

13:30
3
Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

13:15
Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

13:00
Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

12:45
SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

12:10
Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

21:20
DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

11:40
2
Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

12:00
9
Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

11:45
Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

23:15
Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

08:00
1
Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

07:20
18
Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

09:00
Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

08:40
Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

07:40
Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

22:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 4-0 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 2-0 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 0-2 Zwitserland Zwitserland
België België 0-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 0-0 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 3-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 3-5 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 2-2 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 18:00 Israël Israël
Hongarije Hongarije 18:00 Armenië Armenië
Servië Servië 20:45 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 20:45 Turkije Turkije
Estland Estland 20:45 Italië Italië
Portugal Portugal 20:45 Ierland Ierland
Spanje Spanje 20:45 Georgië Georgië

Nieuwste reacties

kerim kerim over Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat IXL IXL over Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels IXL IXL over KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink Geert66 Geert66 over 'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel' Vital Verheyen Vital Verheyen over Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" André Coenen André Coenen over Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?" Deinge Deinge over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved