Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben nog niet verloren in deze WK-kwalificatiecampagne, maar dat heeft Noord-Macedonië ook nog niet gedaan. En dus lijkt het toch alle hens aan dek op bezoek bij Wales. Of zou een puntendeling ook nog van pas kunnen komen?

De Rode Duivels speelden in deze campagne al twee keer gelijk tegen Noord-Macedonië, wonnen in eigen huis van Wales en hadden weinig moeite tegen Kazachstan en Liechtenstein.

In november wordt nog een keertje gespeeld in Kazachstan en thuis tegen Liechtenstein. Ook dan mag het alvast zeker niet mislopen, want punten laten liggen in die matchen is uit den boze.

Kunnen de Rode Duivels genoeg hebben aan een puntendeling in Wales?

De huidige stand in de groep laat zien dat Noord-Macedonië nog steeds op nummer één staat in de groep, al hebben de Belgen wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

1. Noord-Macedonië 6 - 12

2. België 5-11

3. Wales 5-10

4. Kazachstan 6-6

5. Liechtenstein 6-0





Speeldag 8: Noord-Macedonië - Kazachstan en Wales - België

Speeldag 9: Kazachstan - België en Liechtenstein - Wales

Speeldag 10: België - Liechtenstein en Wales - Noord-Macedonië

Welke scenario's liggen er nu op tafel? Laat ons beginnen met het makkelijkste. Als de Belgen in hun laatste drie wedstrijden 9 op 9 halen, dan zijn ze altijd groepswinnaar en zeker van het WK.

Rode Duivels hebben nog steeds alles in eigen handen

Bij een gelijkspel tegen Wales komen ze op doelsaldo (+13 tegenover +9) voorlopig ook boven Noord-Macedonië en kunnen ze met stevige zeges tegen Kazachstan en Liechtenstein alsnog het WK-ticket boeken. Een reekshoofdenstatus op het WK komt dan wel in gevaar.

Bij een nederlaag wordt dat nog lastiger én dan komt het WK zelfs in gevaar. In dat geval moet gehoopt worden dat Wales en Noord-Macedonië op de laatste speeldag gelijk spelen tegen elkaar. Moeten rekenen? Dat kunnen de Belgen vermijden door maandag 'gewoon' te winnen.